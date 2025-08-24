Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II durfte sich der SV Einheit Bernburg vor 50 Fußballfans über einen soliden 5:3 (4:1)-Erfolg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II freuen.

Bernburg/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Einheit Bernburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (4:1).

Kevin Herbst (SG Sargstedt / Germania HBS II) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Tyler Kumbu (21.) erzielt wurde.

SV Einheit Bernburg und SG Sargstedt / Germania HBS II – 1:1 in Minute 21

Spielstand 1:1. Das Bernburger Team ging in die Vollen und erkämpfte sich die Führung. Linus Rothmann traf in der 29. Minute, gefolgt von Denis Connor Hein und Yves Jason Krug (33., 36.). Es wollte den Bernburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Alexander Michl schoss und traf in Minute 46. Brenzlich wurde es für die Bernburger nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 5:2 aus. Hein schoss und traf in Spielminute 61 noch einmal. Spielstand 5:2 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Linus Gebauer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (62.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Halberstädter aber nicht mehr wettmachen. Die Gegner von der SG Sargstedt / Germania HBS II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Einheit Bernburg hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Einheit Bernburg: Malz – Münzer, Kohl, Rothmann, Zavatta, Köhler, Kersten, Lorenz, Kommritz, Kumbu, Krug

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Holstein, Hartmann, Richter, Henning, Michl, Hotopp, Camara, Herbst, Roßmann, Natow

Tore: 0:1 Kevin Herbst (12.), 1:1 Tyler Kumbu (21.), 2:1 Linus Rothmann (29.), 3:1 Denis Connor Hein (33.), 4:1 Yves Jason Krug (36.), 4:2 Alexander Michl (46.), 5:2 Denis Connor Hein (61.), 5:3 Linus Gebauer (62.); Schiedsrichter: Julian Leidel (Nienburg); Zuschauer: 50