Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag setzte sich der Gastgeber TSV Niederndodeleben vor 100 Zuschauern gegen den SV Eintracht Gommern mit einem souveränen 6:0 (5:0) durch.

Hohe Börde/MTU. Gleich sechsmal hat der TSV Niederndodeleben am Samstag gegen die Gäste aus Gommern eingenetzt. 6:0 (5:0) für die Niederndodelebener.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Tony Lüddeckens für Niederndodeleben traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Lüddeckens (19.) erzielt wurde.

Tony Lüddeckens kickt TSV Niederndodeleben in 2:0-Führung – 19. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lüddeckens traf in Minute 35, Jan Frank in Minute 42 und Kenneth-Leif Husnik in Minute 44. Spielstand 5:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben steckte einmal Gelb ein. Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Lüddeckens (Niederndodeleben) den Ball erneut über die Linie bringen (52.). Mit 6:0 verließen die Niederndodelebener den Platz als Sieger. In Spielminute 61 handelte sich der TSV Niederndodeleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Niederndodelebener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Eintracht Gommern

TSV Niederndodeleben: Willner – Dreiling (58. K. Husnik), K. Husnik (58. Merres), Ahlemann, Müller (58. Bergmann), Biermanski (50. Gottschalk), Lüddeckens (67. Jebsen), Ferl, Schott, Nötzold, Frank

SV Eintracht Gommern: Anders (46. Meyer) – Hoppe (71. Shadramabpardeh), Randel, Schmidt, Knobloch, Baumbach, Sindermann, Napiontek, Tuente (75. Schäfer), Schellbach, Hübener

Tore: 1:0 Tony Lüddeckens (5.), 2:0 Tony Lüddeckens (19.), 3:0 Tony Lüddeckens (35.), 4:0 Jan Frank (42.), 5:0 Kenneth-Leif Husnik (44.), 6:0 Tony Lüddeckens (52.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Fynn Stahnke, Cedric Kahl; Zuschauer: 100