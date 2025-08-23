Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den MSV Eisleben heimste die Turbine Halle II am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 50 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 1 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Eisleben mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Ruslan Bukenov (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (23.). Pius Kerscher (Turbine Halle II) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tim Natusch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

2:0 Vorsprung für Turbine Halle II – Minute 43

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Die Turbine Halle II kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als John Beese den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Eisleben erlangte (83.). In Spielminute 84 handelte sich der MSV Eisleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Turbine Halle II sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – MSV Eisleben

Turbine Halle II: Worch – Ali, Zaeske, Völker (54. Kunert), Merschky (64. Marzodko), Nwanevu, Alassaf Alasaad (54. Löser), Heidelberger, Natusch, Kerscher (54. Liebegott), Dichtl

MSV Eisleben: Bock – Schmidt (68. Fischer), Wiegand, Ebert, Markou (46. Dubova), Neugebauer (59. Raman), Haase, Beese, Engel (65. Flemming), Rische, Schmidt (46. Knieriem)

Tore: 1:0 Pius Kerscher (26.), 2:0 Tim Natusch (43.), 2:1 John Beese (83.); Schiedsrichter: Ruslan Bukenov (Halle); Zuschauer: 50