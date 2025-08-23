Kantersieg für den TSV Niederndodeleben: Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den SV Eintracht Gommern feiern. Vor 100 Zuschauern gewann das Team 6:0 (5:0).

Hohe Börde/MTU. Die Niederndodelebener haben am Samstag dem Gegner aus Gommern souveräne sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Tony Lüddeckens für Niederndodeleben traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Niederndodelebener legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Lüddeckens der Torschütze (19.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lüddeckens traf in Minute 35, Jan Frank in Minute 42 und Kenneth-Leif Husnik in Minute 44. Spielstand 5:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Niederndodeleben steckte einmal Gelb ein. Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Lüddeckens (Niederndodeleben) den Ball erneut über die Linie bringen (52.). Mit 6:0 gingen die Niederndodelebener als Sieger vom Platz. In Spielminute 61 handelte sich der TSV Niederndodeleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Niederndodelebener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Eintracht Gommern

TSV Niederndodeleben: Willner – Nötzold, Dreiling (58. K. Husnik), Schott, Biermanski (50. Gottschalk), Ahlemann, Frank, K. Husnik (58. Merres), Müller (58. Bergmann), Lüddeckens (67. Jebsen), Ferl

SV Eintracht Gommern: Anders (46. Meyer) – Schmidt, Tuente (75. Schäfer), Baumbach, Sindermann, Hoppe (71. Shadramabpardeh), Randel, Knobloch, Napiontek, Schellbach, Hübener

Tore: 1:0 Tony Lüddeckens (5.), 2:0 Tony Lüddeckens (19.), 3:0 Tony Lüddeckens (35.), 4:0 Jan Frank (42.), 5:0 Kenneth-Leif Husnik (44.), 6:0 Tony Lüddeckens (52.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Fynn Stahnke, Cedric Kahl; Zuschauer: 100