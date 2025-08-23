Der VfB 07 Klötze I errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 110 Zuschauern einen klaren 4:2 (2:1)-Sieg gegen den SV Medizin Uchtspringe.

Klötze/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der VfB 07 Klötze I und der SV Medizin Uchtspringe am Samstag 4:2 (2:1) getrennt.

Nach nur 15 Minuten schoss Florian Klukas das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Rene Mangrapp den Ball ins Netz (23.).

1:1 für VfB 07 Klötze I und SV Medizin Uchtspringe – 23. Minute

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (25.). Es blieb spannend. Manuel Stoppa traf für Uchtspringe (63). Felix Fuhrmann traf für Klötze (82). Spielstand 3:2 für den VfB 07 Klötze I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 07 Klötze I noch einmal die Gelegenheit. In der sechsten Spielminute konnte Jannik Banse (Klötze) den Ball über die Linie bringen (90.+6). Mit 4:2 gingen die Klötzer als Sieger vom Platz. Die Klötzer sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Medizin Uchtspringe

VfB 07 Klötze I: Reek – Banse, Michel (75. Landmann), Wißwedel, Lehmann, M. Mühl (61. Maihack), Homeier, Lange, Gase, Fuhrmann, Mangrapp (90. Strauß)

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Ziesmann, Stoppa (74. Langer), Klukas (64. Goldbach), Gerhardt (46. Brinkmann), Schadow, Adam, Kölsch (53. Rostomyan), Pagels (87. Nabizade), Staykovski

Tore: 0:1 Florian Klukas (15.), 1:1 Rene Mangrapp (23.), 2:1 Philipp Homeier (25.), 2:2 Manuel Stoppa (63.), 3:2 Felix Fuhrmann (82.), 4:2 Jannik Banse (90.+6); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Alexander Wesche, Julia Kopecki; Zuschauer: 110