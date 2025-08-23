Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 127 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:1)-Erfolg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. freuen.

Halle/MTU. Die 127 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Barleben mit 4:1 (1:1) souverän.

Pascal Pannier traf für den BSV Halle-Ammendorf in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Hallenser konterten in der 37. Spielminute. Diesmal war Steve Röhl der Torschütze.

Minute 37 BSV Halle-Ammendorf gleichauf mit FSV Barleben 1911 e. V. – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. musste einmal Gelb hinnehmen. Dominic Winkler traf für Halle-Ammendorf in Minute 54 und Pascal Pannier in Minute 67. Spielstand 3:1 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der allerletzten Minute konnte Pannier (Halle-Ammendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 4:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Hallenser sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – FSV Barleben 1911 e. V.

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schubert, Hotopp, Niesel, Agwu (73. Bergmann), Winkler (73. Piontek), Englich, Meyer (86. Schöneck), Schmitz, Pannier, Hoffmann (87. Hartmann)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Schäfer (62. Koch), Fröhlich, Duda, Potyka (68. Von Der Gönne), Lohse (77. Wasylyk), Hauer, Jespersen, Röhl (77. Eichholz), Gruner, Pung (55. Zander)

Tore: 1:0 Pascal Pannier (13.), 1:1 Steve Röhl (37.), 2:1 Dominic Winkler (54.), 3:1 Pascal Pannier (67.), 4:1 Pascal Pannier (90.); Zuschauer: 127