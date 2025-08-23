Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SV Blau-Weiß Zorbau vor 87 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:2)-Erfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen freuen.

Zorbau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Weiß Zorbau und der VfB 1906 Sangerhausen ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:2).

Nikita Bondarenko (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Bondarenko (15.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen (21.). Die Partie blieb spannend. Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) und Oleksandr Maier (Zorbau) trafen in Minute 30 und 40. Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Dennis Omerovic kam rein für Elisio Gomes Da Silva und Branden Garrett Stelmak für Maurice Engl. Auf der Gastseite sprangen Patrick Olbricht für Danny Schulz und Max Hennig für Gabriel Edgar Schneider ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Olavio Fernandes De Pinho Gomes, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu festigen (90.+2). Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB 1906 Sangerhausen

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – B. Strauchmann, Neuhaus, Bondarenko, Gomes Da Silva (65. Omerovic), Seidel, Tsipi, Engl (80. Stelmak), Hatim, Maier (85. De Pinho Gomes), Beer

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schäffner, Husung (76. Stöhr), Wagenhaus (86. Reiber), Weick, Hildebrandt, Schneider (63. Hennig), Sonnenberg, Worch, Kern, Schulz (63. Olbricht)

Tore: 1:0 Nikita Bondarenko (6.), 2:0 Nikita Bondarenko (15.), 2:1 Kevin-Eugenio Schäffner (21.), 2:2 Kevin-Eugenio Schäffner (30.), 3:2 Oleksandr Maier (40.), 4:2 Olavio Fernandes De Pinho Gomes (90.+2); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 87