Im Steigerwaldstadion starten die Rot-Weißen gut, Gegner Erfurt schwächt sich zudem mit einer Roten Karte früh selbst. Warum für den Sieg des HFC am Ende dennoch Glück nötig war.

Nach langer Überzahl: Halili erlöst den HFC in der Nachspielzeit im Topduell bei Rot-Weiß Erfurt

Burim Halili (l.) und der HFC hatten bei Rot-Weiß Erfurt trotz langer Überzahl jede Menge Arbeit.

Erfurt/MZ - Der Hallesche FC bekam im Auswärtsspiel der Fußball-Regionalliga bei Rot-Weiß Erfurt einen warmen Empfang. Grund dafür: Die Fans beider Vereine pflegen seit Jahren eine enge Freundschaft. Die Gastgeber hatten für die Partie im Steigerwaldstadion sogar ein gemeinsames Freundschafts-Shirt entworfen. Sportlich schenkte der HFC den Freunden aus Erfurt aber nichts: Die Hallenser entführten durch einen 2:1-Auswärtssieg drei Punkte aus dem Steigerwaldstadion. Nach der Erfurter Führung durch Benjika Caciel (50.) glich Fatlum Elezi für die Hallenser aus (64.). Burim Halili sorgte dann in der Nachspielzeit (90+3) für den Lucky Punch auf Seiten des HFC. Damit eroberte der HFC die Tabellenführung zurück.