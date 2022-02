Lukas Valasek traf für Halle beim Sieg in Herne (Archivbild).

Herne/Halle (Saale)/MZ - Die Saale Bulls haben in der Eishockey-Oberliga den nächsten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Ryan Foster setzte sich am Mittwochabend bei den Herner EV Minors knapp mit 2:1 durch.

Lukas Valasek und Tim May trafen für die Saale Bulls. Bereits am Freitagabend steht für den Spitzenreiter bei den TecArt Black Dragons Erfurt das nächste Spiel an.