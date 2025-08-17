Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem überzeugenden 8:4 (4:2) ging die JSG Wernigerode von Trainer Daniel Stechhahn aus dem Spiel mit der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vom Platz.

Wernigerode/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich die JSG Wernigerode und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Sonntag 8:4 (4:2) getrennt.

Erik-Nikolas Franke (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Clayton Stechhahn (18.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel JSG Wernigerode gegen NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – Minute 18

Beim 1:1 sollte es aber nicht bleiben. JSG erspielte sich die Führung. Clayton Stechhahn versenkte den Ball in der 20. Minute ein weiteres Mal. Die Oscherslebener blieben ihnen auf den Fersen. Junias Gustav Borchers traf in Spielminute 21. 2:2. Die JSGer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Hadmersleben legte nochmal vor. Danial Mohamadi traf in der 62. Spielminute. Eine echte Bedrohung erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Freystein traf in Minute 65 ein weiteres Mal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Benjamin Welz (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (88.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die JSG Wernigerode rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – C. Stechhahn (23. Hahne), L. P. Koch, Buchold, Beck, Dübner (23. Turk), C. Stechhahn (40. Asemerom), Wypior (23. T. N. Koch), Schulz, Freystein, Deunert (62. Michaelis)

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Gaßmann (62. Abraham Maketh), Borchers, Neumann, Franke, Mohamadi (66. Rengou), Kegel, Welz, Ilse, Fischer (46. Mohamed), Herbst

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Junias Gustav Borchers (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50