Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem haushohen Ergebnis von 0:6 (0:3) verließ die JSG Preussen Magdeburg am Sonntag den Sportplatz Bodestraße Pl.1. Der SV Arminia Magdeburg II fuhr siegreich nach Hause.

Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Oliver Holländer hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 ganze sechs Bälle einstecken müssen. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Tim Polten (Magdeburg) eine Rote Karte an die Gäste (19.). Das Team aus Magdeburg musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Pascal Krühne-Ploetz mit einem Strafstoß für Magdeburg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Saman Ahmed (34.) erzielt wurde.

JSG Preussen Magdeburg liegt 0:2 im Rückstand – 34. Minute

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Hardy Andrä im gegnerischen Tor. Krühne-Ploetz traf gleich mehrmals – in Minute 39 und 47 und Michalek in Minute 69. Spielstand 5:0 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die JSG Preussen Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Michalek, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:6 auszubauen (75.). In Spielminute 77 handelte sich die JSG Preussen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die JSG Preussen Magdeburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Arminia Magdeburg II

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Kittler, Nolte, Tuchen, Kopke, Filluhn, Wolf, Steer, Stodolka (23. Haloum), Göricke (30. Ritter), Klatt

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Chwoika, Berisha, Schütz, Lang, Kreuter (74. Ellebrecht), Thürnagel, Ahmed (54. Michalek), Diener (61. Abou Rawash), Truong (61. Mohammed), Krühne-Ploetz

Tore: 0:1 Pascal Krühne-Ploetz (30.), 0:2 Saman Ahmed (34.), 0:3 Pascal Krühne-Ploetz (39.), 0:4 Pascal Krühne-Ploetz (47.), 0:5 Daniel Michalek (69.), 0:6 Daniel Michalek (75.); Schiedsrichter: Tim Polten (Magdeburg); Zuschauer: 40