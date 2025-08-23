Dem MTV 1887 Welsleben gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, die JSG Mittelelbe mit 5:3 (1:1) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Welsleben/MTU. Am Samstag haben sich der MTV 1887 Welsleben und die JSG Mittelelbe ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (1:1).

Till Hensel (JSG Mittelelbe) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tristan Marx (28.) erzielt wurde.

Minute 28 MTV 1887 Welsleben auf Augenhöhe mit JSG Mittelelbe – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Jeremy Opitz versenkte den Ball in Spielminute 52. Die Welsleber nahmen aber nochmal Anlauf. Felix Brych verschaffte seinem Team vier weitere Tore (59., 63., 64., 77.). Spielstand 5:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Bennet Kunze, den Ball ins Netz zu befördern (84.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mittelelbe noch eine Gelbe Karte ein. Der MTV 1887 Welsleben sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – JSG Mittelelbe

MTV 1887 Welsleben: Koch – Marx, Raschek, Mackus, Richter, F. Brych, Löbel, Filax, N. Brych, Hellige, Al-Alwan

JSG Mittelelbe: Schmidt – Kunze, Müller, Schmidt, Fraaß, Grunewald, Tuchen, Tuchen, Rudolph, Hensel, Maltritz

Tore: 0:1 Till Hensel (24.), 1:1 Tristan Marx (28.), 1:2 Jeremy Opitz (52.), 2:2 Felix Brych (59.), 3:2 Tristan Marx (63.), 4:2 Tristan Marx (64.), 5:2 Jannik Gloria (77.), 5:3 Bennet Kunze (84.); Zuschauer: 40