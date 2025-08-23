Der frühere deutsche Nationalspieler Gündogan fehlt im Aufgebot der Citizens gegen die Hotspur. Am Ende kassiert die Mannschaft von Trainer Pep Guardioladie die erste Saisonniederlage.

Manchester - Ohne Ilkay Gündogan hat Manchester City die erste Saisonniederlage in der englischen Premier League kassiert. Am zweiten Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola den Tottenham Hotspur mit 0:2 (0:2).

Der ehemalige Nationalspieler Gündoğan stand nicht im Kader von City. Dies heizte die Wechselspekulationen um den 34-Jährigen weiter an. Zuletzt war Gündogan mit einer Rückkehr nach Deutschland in Verbindung gebracht worden. Guardiola will seinen Kader kurz vor Ende der Transferperiode noch verkleinern.

Brennan Johnson (35. Minute) und Joao Palhinha (45.+2) trafen für Tottenham, das den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierte. Am nächsten Sonntag muss Manchester City bei Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler antreten.