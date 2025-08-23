Dem VfB 07 Klötze I gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV Medizin Uchtspringe mit 4:2 (2:1) zu besiegen. 110 Zuschauer waren live dabei.

Klötze/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der VfB 07 Klötze I und der SV Medizin Uchtspringe am Samstag 4:2 (2:1) getrennt.

In Minute 15 schoss Florian Klukas das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Rene Mangrapp (23.) erzielt wurde.

VfB 07 Klötze I und SV Medizin Uchtspringe – 1:1 in Minute 23

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (25.). Es blieb spannend. Manuel Stoppa traf für Uchtspringe (63). Felix Fuhrmann traf für Klötze (82). Spielstand 3:2 für den VfB 07 Klötze I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Jannik Banse, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu festigen (90.+6). Der VfB 07 Klötze I rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Medizin Uchtspringe

VfB 07 Klötze I: Reek – Lange, Gase, Michel (75. Landmann), M. Mühl (61. Maihack), Mangrapp (90. Strauß), Fuhrmann, Lehmann, Homeier, Banse, Wißwedel

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Staykovski, Pagels (87. Nabizade), Gerhardt (46. Brinkmann), Kölsch (53. Rostomyan), Ziesmann, Stoppa (74. Langer), Schadow, Adam, Klukas (64. Goldbach)

Tore: 0:1 Florian Klukas (15.), 1:1 Rene Mangrapp (23.), 2:1 Philipp Homeier (25.), 2:2 Manuel Stoppa (63.), 3:2 Felix Fuhrmann (82.), 4:2 Jannik Banse (90.+6); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Alexander Wesche, Julia Kopecki; Zuschauer: 110