Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Das Bild, wie Jonas Nietfeld den Pokal des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) in die Höhe reckt, wird bei vielen, die es mit dem Halleschen FC halten, in Erinnerung bleiben. Nicht weil ihr Klub, der in diesem Sommer nach zwölf Jahren dritter Liga den schmerzhaften Gang in die Regionalliga antreten muss, seinen Titel mit einem 4:2 nach Verlängerung gegen den Oberligisten VfB Germania Halberstadt verteidigte. Das hatte man aufgrund des Klassenunterschieds erwarten dürfen, obgleich der HFC im Endspiel dann lange große Probleme hatte. Vielmehr bildeten die Szenen etwas erinnerungswürdiges, weil Nietfeld die Trophäe auf einem Stuhl sitzend in Empfang nahm.