An diesem Dienstag startet auch die Türkei in die EM. Ein Nationalspieler kennt den Spielort besonders gut. Er wünscht sich ungewohnte Farben auf den Tribünen.

Dortmund - Der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella freut sich große Fan-Unterstützung beim EM-Auftakt seines Teams gegen Georgien.

„Wir haben den türkischen Stolz bereits gesehen. Er ist sehr, sehr stark“, sagte Montella am Montag und damit einen Tag vor der Partie in Dortmund (Dienstag 18 Uhr/RTL und MagentaTV). Der Italiener, der am Spieltag 50 Jahre alt wird, versprach: „Wir werden die Flagge ehren bis zum Ende.“

Seine Spieler können sich auf Heimspielatmosphäre freuen. Mehrere zehntausend Deutsch-Türken werden im Dortmunder Stadion erwartet. „Wir sollten dies nutzen als Vorteil für uns“, sagte Mittelfeldspieler Salih Özcan. Der 26-Jährige der es bei Borussia Dortmund gewohnt ist, von der berühmten Gelben Wand angefeuert zu werden, sagte: „Es wird ein anderes Gefühl für mich sein. Ich hoffe, morgen kommt jeder in Weiß und Rot.“