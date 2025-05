Dem SC Naumburg gelang es am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 75 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Naumburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 75 Besuchern auf dem Jugendzentrum Hallescher Anger - Platz 1 geboten. Die Naumburger setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus JSG durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Naumburger (40., 42., 53.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut in Gange, als Anton Götze für Naumburg traf und in Minute 63 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Avan Shekhani (65.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Naumburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 14

65. Minute: SC Naumburg liegt mit 2:0 vorne

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Jamie Jamil Schätz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (74.). Damit war der Sieg der Naumburger entschieden. Der SC Naumburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Naumburg – JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau

SC Naumburg: Klieber – Shekhani (75. Alikhel), Schätz, Mahi, Götze, Moussa, Werner, Am Mihr (35. Tsymokh), Ringleben, Heinze (35. Frohn)

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau: Müller – Sander, Rudloff, Günther, Böhme, Leipelt, Griese, Güttel, Weinkauf, Jursch, Rödiger

Tore: 1:0 Anton Götze (63.), 2:0 Avan Shekhani (65.), 3:0 Jamie Jamil Schätz (74.); Zuschauer: 75