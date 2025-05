Nach der Niederlage in Ludwigsburg muss der Syntainics MBC um den Einzug in die K.o.-Runde bangen. Verrückt: Sogar ein Sieg gegen Bonn am letzten Spieltag könnte nicht genug sein.

Nach Niederlage in Ludwigsburg: Showdown für den MBC um den Einzug in die Endrunde

Weißenfels/MZ - Eddy Edigin war bedient. Kein Wunder, schließlich hätte sich der Syntainics MBC mit einem Auswärtssieg gegen Ludwigsburg am Mittwochabend den Einzug in die Play-Ins der Basketball-Bundesliga (BBL) sichern können. Weißenfels aber verlor mit 76:85 und muss damit am letzten Spieltag um den Einzug in die Endrunde zittern. „Das ist schade, das ist enttäuschend, aber wir haben noch ein Spiel“, sagte MBC-Center Edigin und erklärte bezüglich der Niederlage: „Ich würde mir wünschen, dass die Spieler das Spiel entscheiden und nicht von außen Einfluss auf das Spiel genommen wird.“ Ob die Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit zu viele Fouls gegen den Syntainics MBC gepfiffen haben? „Auf jeden Fall“, so Edigin. „Die Pfiffe waren kleinlich.“