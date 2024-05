Halle (Saale)/dpa – Der Hallesche FC hat zum elften Mal in seiner Vereinsgeschichte den Landespokal von Sachsen-Anhalt gewonnen und sich damit für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Allerdings behielt der Drittliga-Absteiger am Samstag erst in der Verlängerung gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Oberligisten VfB Germania Halberstadt vor 5715 Zuschauern im heimischen Leuna-Chemie-Stadion mit 4:2 (1:1, 0:1) die Oberhand und sicherte sich damit ein Startgeld von über 200.000 Euro für die Teilnahme am deutschen Pokalwettbewerb.

Der krasse Außenseiter ging durch ein Eigentor von Niklas Landgraf (39.) mit 1:0 in Führung und hatte durch Corvin Kosak die große Chance, um auf 2:0 zu erhöhen. Doch den Strafstoß des Halberstädters parierte Halles Schlussmann Sven Müller (80.).

Erst in der 90. Minute gelang Jannes Vollert der Ausgleich. In der Verlängerung avancierte Erich Berko mit seinen beiden Treffern (100., 106.) zum Matchwinner und bereitete außerdem das 4:2 von Meris Skenderovic (116.) vor. Ole Matthias (109.) hatte zum 2:3 verkürzt.

Die Hallenser konnten zunächst nur in der ersten Viertelstunde überzeugen. Der Kopfball von Skenderovic (6.) sowie die Schüsse von Tom Baumgart (11.) und Brian Behrendt verfehlten jedoch das Gästegehäuse. Der Halberstädter Schlussmann Lukas Cichos musste vor der Pause nur beim Freistoß von Tunay Deniz (45.+1) einmal ernsthaft eingreifen. Der Außenseiter wurde nur bei Standards gefährlich. So kam es auch zur Führung, als Landgraf die Freistoßeingabe von Hackethal per Kopf ins eigene Gehäuse lenkte.

Die Hallenser rannten nach dem Seitenwechsel zwar an, aber die zündenden Ideen fehlten. Der Oberligist erspielte sich die besseren Chancen, scheiterte aber am starken Müller, der den HFC vor einer Blamage bewahrte. Vollert gelang in letzter Minute per Kopf nach Flanke von Berko der Ausgleich. In der Verlängerung profitierte der Favorit von seiner konditionellen Überlegenheit.