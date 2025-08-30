Der Hallesche FC setzt seine Siegesserie auch beim Greifswalder FC fort. Wie Trainer Robert Schröder den perfekten Saisonstart erklärt.

Der Hallesche FC um Pascal Schmedemann (l.) hatte die Greifswalder Offensive im Griff.

Greifswald/MZ - In Robert Schröder steckt eine emotionale Seite, die zum Vorschein kommt, wenn er als Trainer an der Seitenlinie seinen Halleschen FC zum Sieg führen will. Abseits eines Spiels ist der 37-Jährige aber tiefenentspannt, witzig. Kaum zu Glauben daher, dass „Schrödi“ jemals Gewaltakte in den Sinn kommen. Aber doch: „Wenn mir das jemand Ende Juni gesagt hätte, hätte ich es blind unterschrieben. Oder ich hätte demjenigen eine Schelle gegeben“, sagte der Coach am Samstag im historisch anmutenden Backsteinbau des Greifswalder FC.