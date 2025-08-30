Der SV Friedersdorf errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 5:4 (3:2)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Muldestausee/MTU. Der SV Friedersdorf und der SV Blau-Rot Coswig haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 5:4 (3:2).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Jean-Pascal Körner für Coswig traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Coswiger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Besnik Jefkay der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (12.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Coswiger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Jean-Pascal Körner traf in der 13. Spielminute zum zweiten Mal. Die Muldestauseer nahmen aber nochmal Anlauf. Franz Seiring verschaffte seinem Team vier weitere Tore (26., 44., 70., 81.). So leicht ließen sich die Coswiger nicht unterkriegen. Jan-Erik Bergt traf in der 89. Spielminute. Spielstand 5:3 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Bergt den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (90.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Coswiger aber nicht mehr wettmachen. Die Muldestauseer sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Blau-Rot Coswig

SV Friedersdorf: Hahn – Hartmann, Kowalski (85. Kökel), Mieth, Thiel, Seiring (79. Al-Suliman), Vereshchaka (73. Fischer), Rohde (62. Krasnokutskyi), Walter, Jefkay, Stolzenhain (68. Mühlbauer)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Bergt, Guroll (56. Müller), Körner (63. Kainz), Warnecke, Ziem, Giese (75. Kanzenbach), Ziem (28. Weber), Seifert, Löwe, Saage

Tore: 0:1 Jean-Pascal Körner (6.), 1:1 Besnik Jefkay (12.), 1:2 Jean-Pascal Körner (13.), 2:2 Franz Seiring (26.), 3:2 Franz Seiring (44.), 4:2 Nick Hartmann (70.), 5:2 Besnik Jefkay (81.), 5:3 Jan-Erik Bergt (89.), 5:4 Jan-Erik Bergt (90.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 50