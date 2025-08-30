Für den Gastgeber FC Halle-Neustadt endete das Duell mit dem SV Romonta 90 Stedten am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen FC Halle-Neustadt und SV Romonta 90 Stedten ist auf Augenhöhe geendet.

Cletus Moh (FC Halle-Neustadt) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

1:1 Ausgleich im Spiel FC Halle-Neustadt gegen SV Romonta 90 Stedten – Minute 83

In der 74. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Marcell Siedler (Stedten) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stedten erzielen (83.). In Spielminute 83 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Romonta 90 Stedten

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Moh (49. Teklay), Belay Weldemichael (52. Al-Hamdi), Keunang, Manga (80. Regener), Tilahun, Müller, Abdulrahman (86. Rssom), Hardt, Zuleger, Tinto

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Böttger, Bielig, Kaschperk, Grünhage, Schrötter, Lindau, Siedler, Müller, Prenz (46. Merker), Thomas (55. Nachtwein)

Tore: 1:0 Cletus Moh (18.), 1:1 Marcell Siedler (83.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Charlott Ziehm; Zuschauer: 35