Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SV Dessau 05 gegen die SG Rot-Weiß Thalheim ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Dessau 05 und die SG Rot-Weiß Thalheim am Sonntag 2:2 (0:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Gäste (21.). Maurice May (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Niklas Mieth der Torschütze (54.).

Minute 54 SV Dessau 05 gleichauf mit SG Rot-Weiß Thalheim – 1:1

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Dessau 05 kassierte einmal Gelb.

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Luca Finn Prielipp, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bitterfeld-Wolfener zu erlangen (88.). Die Dessauer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Dessau 05: Becker – Biriuk (54. Baumgart), Girke (54. Werthmann), Barabasch, Sparfeld, Mieth, Zoblofsky, Schultz (54. Erdmann), Friebe, Pratsch (73. Schmitkamp), Pälchen (70. Lübke)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Moroz (90. Hoffmann), Kuras, Wróblewski (52. Yaghobi), May, Kunyk, Sonco, Schinkel (77. Bakkush), Seniura, Prielipp, Schmökel

Tore: 0:1 Maurice May (32.), 1:1 Niklas Mieth (54.), 2:1 Elia Miro Friebe (56.), 2:2 Luca Finn Prielipp (88.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Andreas Pak; Zuschauer: 270