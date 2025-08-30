Dem SC Freital gelang es am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfB Empor Glauchau mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 237 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 237 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler waren den Gästen aus Glauchau mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Nach nur 20 Minuten schoss Bruno Schiemann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Minute 71: SC Freital mit 2:0 Vorsprung

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Philip Weidauer kam rein für Bruno Schiemann. Auf der Gastseite sprangen Phil Mende für Andre Luge und Marian Albustin für Domenic Knoll ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Philip Weidauer (Freital) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 2:0 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Freitaler sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Frenzel, Tänzer, Heidler (86. Kreische), Horschig (77. Hendrich), Adler, Von Brezinski (86. Melcher), Böcker, Herold, Fluß (77. Schulze), Schiemann (68. Weidauer)

VfB Empor Glauchau: Wiener – Knoll (50. Albustin), Anger (66. Barth), Luge (46. Mende), Hähnel, Börner (83. Schädel), Hertel, Bochmann (83. Degel), Werrmann, Sieber, Mack

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237