Der SV 1890 Westerhausen hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SV Eintracht Emseloh mit 1:4 (1:1).

Thale/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV 1890 Westerhausen und dem SV Eintracht Emseloh hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Emseloh auf und entschieden das Match schließlich mit 1:4 (1:1) für sich.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von André Dzial, als Pranav Girish Kale für Westerhausen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen kassierte einmal Gelb (42.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Jihad Tarek Aljindo (43.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SV 1890 Westerhausen und SV Eintracht Emseloh – Minute 43

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Emselohs Philipp Stache konnte seinem Team in Minute 49 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Westerhausen. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Stache den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (78.). Damit war der Sieg der Emseloher gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Eintracht Emseloh

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Stridde, Kale, Gönülcan (73. Brahmann), Dantas Caldas, Gomes Paranagua, Rodrigues Lima Filho (54. Weickert), Eckert (54. Masaka), Lehmann, Masur, Miranda Conceicao (74. Rojas Peredes)

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Mukhoid, Aljindo, Schüt (80. Heimur), Stache (83. Citaku), Aljindo, Vrba (60. Petrai), Cibulka, Polívka, Bozhok, Shevtsov

Tore: 1:0 Pranav Girish Kale (36.), 1:1 Jihad Tarek Aljindo (43.), 1:2 Philipp Stache (49.), 1:3 Philipp Stache (76.), 1:4 Philipp Stache (78.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Meier, Henry Schmidt; Zuschauer: 87