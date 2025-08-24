Für den Gastgeber Möckeraner Turnverein endete das Spiel gegen die JSG Preussen Magdeburg am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Florian Kulms traf für den Möckeraner Turnverein in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Ivan Chornobay (24.) erzielt wurde.

24. Minute: Möckeraner Turnverein liegt mit 2:0 vorne

JSG lag 2:0 zurück. In Minute 33 jedoch wendete sich das Blatt: Freddy Kittler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kittler (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erzielen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Preussen Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Roten Karte (92.).

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – JSG Preussen Magdeburg

Möckeraner Turnverein: J. K. Ott – Herrmann, Thunert, Alshaman (70. Alalo), Ehret, Chornobay, Sidibe, Otte, Kollek, Paulo, Kulms

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Heyer, (46. Tuchen), Hahn, Haloum (67. Stodolka), Zellner (53. Ritter), Göricke, Wolf, Nolte, Kopke (46. Klatt), Kittler

Tore: 1:0 Florian Kulms (19.), 2:0 Ivan Chornobay (24.), 2:1 Freddy Kittler (33.), 2:2 Freddy Kittler (79.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 25