Ein 2:2 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Dessau 05 und SG Rot-Weiß Thalheim am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Dessau-Roßlau/MTU. Der SV Dessau 05 und die SG Rot-Weiß Thalheim haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Gäste (21.). Maurice May (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Niklas Mieth der Torschütze (54.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Dessau 05 gegen SG Rot-Weiß Thalheim – 54. Minute

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV Dessau 05 steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Luca Finn Prielipp (Thalheim) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Thalheim erlangen (88.). Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Dessau 05: Becker – Barabasch, Friebe, Pratsch (73. Schmitkamp), Biriuk (54. Baumgart), Pälchen (70. Lübke), Schultz (54. Erdmann), Mieth, Zoblofsky, Girke (54. Werthmann), Sparfeld

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schinkel (77. Bakkush), Kunyk, Sonco, Kuras, Seniura, Moroz (90. Hoffmann), Wróblewski (52. Yaghobi), May, Prielipp, Schmökel

Tore: 0:1 Maurice May (32.), 1:1 Niklas Mieth (54.), 2:1 Elia Miro Friebe (56.), 2:2 Luca Finn Prielipp (88.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Andreas Pak; Zuschauer: 270