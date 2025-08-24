Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erzielte der Heimverein Möckeraner Turnverein gegen die JSG Preussen Magdeburg ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Möckern/MTU. Am Sonntag haben sich der Möckeraner Turnverein und die JSG Preussen Magdeburg eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:1).

Florian Kulms (Möckeraner Turnverein) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Möckeranerer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Ivan Chornobay der Torschütze (24.).

24. Minute: Möckeraner Turnverein liegt mit 2:0 vorne

JSG lag 2:0 zurück. In Minute 33 jedoch wendete sich das Blatt: Freddy Kittler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kittler (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erreichen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Preussen Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Roten Karte (92.). Der Möckeraner Turnverein rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – JSG Preussen Magdeburg

Möckeraner Turnverein: J. K. Ott – Alshaman (70. Alalo), Sidibe, Thunert, Kulms, Herrmann, Paulo, Chornobay, Ehret, Kollek, Otte

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Haloum (67. Stodolka), Nolte, Göricke, Kittler, Hahn, Kopke (46. Klatt), Heyer, (46. Tuchen), Wolf, Zellner (53. Ritter)

Tore: 1:0 Florian Kulms (19.), 2:0 Ivan Chornobay (24.), 2:1 Freddy Kittler (33.), 2:2 Freddy Kittler (79.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 25