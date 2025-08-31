Kantersieg für die JSG Mittelelbe: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den Möckeraner Turnverein feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 8:2 (3:1).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Till Hensel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Die JSGer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Timo Wendler der Torschütze (14.).

Dann verbuchten die JSGer einen zusätzlichen Erfolg. Mika Maltritz schoss und traf in Spielminute 21. Dann kamen die zurückliegenden Möckeranerer schließlich auch mal zum Zug: Levi Herrmann versenkte den Ball in Spielminute 25. Gefährlich wurde es für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:1 aus. Bennet Kunze traf in der 47. Spielminute, gefolgt von Mika Maltritz und Jann Rudolph (53., 55.). Dann gelang es den Möckeranerern, die Dominanz der JSGer nochmal herauszufordern. Ivan Chornobay versenkte den Ball in Spielminute 57. Jann Rudolph versenkte den Ball in Minute 64 ein weiteres Mal. Spielstand 7:2 für die JSG Mittelelbe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Hensel den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 8:2 erweiterte (70.). Damit war der Erfolg der JSGer gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Mittelelbe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (84.). Die JSG Mittelelbe rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – Möckeraner Turnverein

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Bösner (21. Fraaß), Müller (37. Kunze), B. Tuchen, L. Schmidt, Wendler (46. Endert), P. Tuchen (46. Pasedag), Hensel, Grunewald, Rudolph, Maltritz

Möckeraner Turnverein: Bunde – Otte, Kharchenko, Alshaman (29. Chornobay), Hanke (29. Schmied), Thunert, Ott, Herrmann, Kulms, Sidibe (58. Alalo), Paulo

Tore: 1:0 Till Hensel (6.), 2:0 Timo Wendler (14.), 3:0 Mika Maltritz (21.), 3:1 Levi Herrmann (25.), 4:1 Bennet Kunze (47.), 5:1 Mika Maltritz (53.), 6:1 Jann Rudolph (55.), 6:2 Ivan Chornobay (57.), 7:2 Jann Rudolph (64.), 8:2 Till Hensel (70.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Zuschauer: 30