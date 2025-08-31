Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber SV Dessau 05 gegen die SG Rot-Weiß Thalheim ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Der SV Dessau 05 und die SG Rot-Weiß Thalheim haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Gäste (21.). Maurice May (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Niklas Mieth der Torschütze (54.).

SV Dessau 05 Kopf an Kopf mit SG Rot-Weiß Thalheim – 1:1 in Minute 54

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SV Dessau 05 steckte einmal Gelb ein.

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Luca Finn Prielipp, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bitterfeld-Wolfener zu erreichen (88.). Die Dessauer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Dessau 05: Becker – Friebe, Barabasch, Sparfeld, Biriuk (54. Baumgart), Pälchen (70. Lübke), Zoblofsky, Pratsch (73. Schmitkamp), Girke (54. Werthmann), Mieth, Schultz (54. Erdmann)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Sonco, Prielipp, Schinkel (77. Bakkush), Moroz (90. Hoffmann), Kuras, Schmökel, Kunyk, Seniura, Wróblewski (52. Yaghobi), May

Tore: 0:1 Maurice May (32.), 1:1 Niklas Mieth (54.), 2:1 Elia Miro Friebe (56.), 2:2 Luca Finn Prielipp (88.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Andreas Pak; Zuschauer: 270