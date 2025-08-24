Ein 2:2 (2:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Möckeraner Turnverein und JSG Preussen Magdeburg am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Möckern/MTU. Der Möckeraner Turnverein und die JSG Preussen Magdeburg haben sich am Sonntag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

In Minute 19 schoss Florian Kulms das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Möckeranerer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Ivan Chornobay der Torschütze (24.).

Möckeraner Turnverein in Minute 24 2:0 in Führung

JSG lag 2:0 zurück. In Minute 33 jedoch wendete sich das Blatt: Freddy Kittler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Das rettende Tor für die JSG Preussen Magdeburg fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Kittler den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das JSGer Team erzielte (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Preussen Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Roten Karte (92.).

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – JSG Preussen Magdeburg

Möckeraner Turnverein: J. K. Ott – Sidibe, Paulo, Ehret, Alshaman (70. Alalo), Herrmann, Thunert, Chornobay, Otte, Kulms, Kollek

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Hahn, Zellner (53. Ritter), Kittler, Göricke, Wolf, Kopke (46. Klatt), Heyer, Nolte, (46. Tuchen), Haloum (67. Stodolka)

Tore: 1:0 Florian Kulms (19.), 2:0 Ivan Chornobay (24.), 2:1 Freddy Kittler (33.), 2:2 Freddy Kittler (79.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 25