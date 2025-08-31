Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem VfB 1906 Sangerhausen II ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den TSV Kickers 66 Gonnatal.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen II und der TSV Kickers 66 Gonnatal haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Demir Mehmet Gümül das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein (12.). Die Sangerhäuser konterten in der 43. Minute. Diesmal war Kevin Omnitz der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Minute 43 VfB 1906 Sangerhausen II gleichauf mit TSV Kickers 66 Gonnatal – 1:1

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Sangerhauser. In Minute 58 lenkte Christian Stüber den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VfB 1906 Sangerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Baum, Yadlos (90. Franke), Hetke, Reiber, Fuhrmann, Buchhorn, Roßner, Eisler (90. Grübner), Gümül (75. Heinze), Dietze

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Goldberg, Siebenhüner (38. Franke), Stüber (67. Hagene), Säcker, Ditscher, Omnitz, Leich, Gaensewich (59. Hoffmann), Paper, Töpfer (79. Lenzewski)

Tore: 1:0 Demir Mehmet Gümül (9.), 1:1 Kevin Omnitz (43.), 2:1 Christian Stüber (58.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Steve Kossin; Zuschauer: 175