Für den Gastgeber SV Dessau 05 endete das Duell mit der SG Rot-Weiß Thalheim am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Dessau-Roßlau/MTU. Der SV Dessau 05 und die SG Rot-Weiß Thalheim haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Gäste (21.). Es waren bereits 32 Minuten des Spiels vergangen, als Maurice May für Thalheim traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Niklas Mieth der Torschütze (54.).

54. Minute SV Dessau 05 und SG Rot-Weiß Thalheim im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Dessau 05 kassierte einmal Gelb.

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Luca Finn Prielipp, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bitterfeld-Wolfener zu erreichen (88.). Die Dessauer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Dessau 05: Becker – Pälchen (70. Lübke), Friebe, Barabasch, Girke (54. Werthmann), Sparfeld, Mieth, Schultz (54. Erdmann), Biriuk (54. Baumgart), Zoblofsky, Pratsch (73. Schmitkamp)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schmökel, Moroz (90. Hoffmann), Schinkel (77. Bakkush), Wróblewski (52. Yaghobi), Kunyk, Prielipp, May, Seniura, Sonco, Kuras

Tore: 0:1 Maurice May (32.), 1:1 Niklas Mieth (54.), 2:1 Elia Miro Friebe (56.), 2:2 Luca Finn Prielipp (88.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Andreas Pak; Zuschauer: 270