Ilsenburg/MTU. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der Blankenburger FV haben sich am Sonntag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Marinus Hartmut Udo Hotopp (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Ilsenburger waren aber noch nicht fertig: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Theo Palka erzielt.

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II führt mit 2:0 – Minute 43

Zweite Halbzeit: Blankenburg lag 2:0 zurück. In Minute 49 jedoch wendete sich das Blatt: Luca Schnabel startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Simon Müller (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Blankenburg erlangen (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Blankenburger FV beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Roten Karte (91.). Die Ilsenburger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Blankenburger FV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Jungermann, Bollmann, Berndt (73. Sielaff), Hanns, Hinze (70. Watanabe), Palka, Donner, Hotopp (70. Urban), Gödeke, Habel (73. Reuss)

Blankenburger FV: Effler – Kupke, Matthes, Heindorf (87. König), Schinke (46. Schnabel), Lepetit (46. Klebe), Kuhbach, Müller, Krause, Reinhardt, Schröder (90. Pluskat)

Tore: 1:0 Marinus Hartmut Udo Hotopp (1.), 2:0 Theo Palka (43.), 2:1 Luca Schnabel (49.), 2:2 Simon Müller (66.); Zuschauer: 205