Eine deutliche Schlappe erlitt der BSC 99 Laucha an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den TSV Großkorbetha. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 87 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Franz Friedrich Knothe traf für den TSV Großkorbetha in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jonas Schneider der Torschütze (32.).

32. Minute: BSC 99 Laucha mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Nico Hoffmann im gegnerischen Tor. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Nils Thurm den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (67.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Bothe, Krentz, Riesen, Schmidt, Hahnemann, Porse, Schumann, Schneller (74. Jarju), Handt, Saal

TSV Großkorbetha: Stark – Schenk (70. Lieb), Große, Hartmann, Thurm, Knothe (78. Langheinrich), Schneider, Hesse (70. Pschribülla), Knothe, Reinschmied, Küster (46. Sommerfeld)

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87