Noch im Mai hatte der Hallesche FC eine Typisierungsaktion für Rondo, seinen langjährigen, erkrankten Fan, gestartet. Tatsächlich fand sich ein passender Spender. Nun hat Rondo den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Halle/MZ/CKI - Der Hallesche FC hat am Mittwoch eine traurige Nachricht verkündet: HFC-Fan Rondo, vielen bekannt als Ronald, ist nach schwerer Krankheit verstorben.

Erst im Mai hatte eine Typisierungsaktion Hoffnung gespendet, denn tatsächlich fand sich ein geeigneter Spender. Leider konnte dieser Rondo nicht retten. „Nach anfänglicher Zuversicht folgten Rückschläge, Abstoßungsreaktionen schwächten ihn erneut. Und nun bleibt uns die traurige Gewissheit, dass er seinen größten und schwersten Kampf verloren hat“, schrieb der HFC.

„Rondo war ein treuer Wegbegleiter unseres Vereins und ein Vorbild an Hingabe und Treue. Viele Erlebnisse, viele Spiele, viele Erinnerungen werden für immer mit ihm verbunden bleiben. Leider hat in diesem Jahr einmal mehr der ‚schwarze September‘ zugeschlagen. Jener Monat, der in der Geschichte des HFC schon viel zu oft mit Abschieden verbunden ist.“