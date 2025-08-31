Fußball-Landesklasse 1: Mit einem haushohen Endstand von 1:8 (0:3) verließ der SSV 80 Gardelegen II am Sonntag das Stadion Rieselwiese Platz 2. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I fuhr siegreich nach Hause.

Gardelegen/MTU. Die 82 Zuschauer auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SSV 80 Gardelegen II ein ernüchterndes 1:8 (0:3) einstecken musste.

Hishyar Wazar Hasan traf für den SV Eintracht Salzwedel 09 I in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Eisert den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (25.).

SSV 80 Gardelegen II liegt 0:2 zurück – Minute 25

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Luca Nowak traf gleich mehrmals – in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit, 62 und 79, Philip Müller in Minute 80, Nowak in Minute 84 und Alf Müller in Minute 88. Spielstand 8:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Jonah Matti Osmers den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Mannschaft aus Gardelegen erlangte (89.). Der SSV 80 Gardelegen II rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Tegge, Houssemeddine, Wulfänger, Osmers, Köhler (52. Borchert), Lenz (25. Kurpiers), Lübke (72. Reiner), Zausch, Kuthe, Lemme

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Burdack, Müller, Wulff, Eisert (65. Grabowski), Wazar Hasan, Stolz, Galkowski (62. Müller), Al Khelef, Kreitz, Nowak

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (21.), 0:2 Maximilian Eisert (25.), 0:3 Luca Nowak (45.+2), 0:4 Luca Nowak (62.), 0:5 Luca Nowak (79.), 0:6 Philip Müller (80.), 0:7 Luca Nowak (84.), 0:8 Alf Müller (88.), 1:8 Jonah Matti Osmers (89.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 82