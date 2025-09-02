Der Hallesche FC hat in diesem Sommer neun Spieler verpflichtet und 14 abgegeben. Wie die Bilanz ausfällt und welches Risiko bleibt.

Transferbilanz nach dem Deadline Day: Ist der HFC in diesem Sommer stärker geworden?

Halle/MZ - Die Sondersendungen sind versendet, die Transferexperten haben sich müde getippt, der Deadline Day, der letzte Tag des Wechselfensters, liegt hinter dem europäischen Spitzenfußball. In der Regionalliga ist das Transfergeschäft angenehm unaufgeregt, der Hallesche FC hat den Montag gar ganz ohne Meldung verbracht. Die Vertragsauflösung mit Abwehrreservist Jordi Wegmann erfolgte erst am Dienstag.