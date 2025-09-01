Der Hallesche FC erlebt einen ruhigen Deadline Day, kein Spieler kommt, keiner geht. Welche Option es für Kaderoptimierung nun noch gibt.

Halle/MZ/FAB - Beim Halleschen FC hat es am sogenannten Deadline Day, dem letzten Tag des Transferfensters, keine Veränderungen mehr im Kader gegeben. Damit ist klar, dass sich eine Leihe von Kilian Zaruba zerschlagen hat. Der Verteidiger hatte mit einem Wechsel auf Zeit geliebäugelt, da er in der aktuellen Saison noch ohne Einsatzminute ist, zuletzt nicht mehr im Kader stand. Es gab einen Interessenten, der Verein wollte aber zu wenig Gehalt übernehmen.

Bekanntgegeben wird nach MZ-Informationen zeitnah die Vertragsauflösung mit Jordi Wegmann. Dem Linksverteidiger, der aufgrund einer Knieverletzung die gesamte Vorsaison verpasste, war in Halle ohne Aussicht auf Spielzeit, kann sich einen neuen Verein suchen.

Der HFC selbst könnte auch nach dem Ende des Transferfensters noch Spieler verpflichten - allerdings nur vereinslose. Bedarf gäbe es nach dem Kreuzbandriss von Elias Lorenz im zentralen Mittelfeld. Die Tendenz ging zuletzt aber gegen eine Nachverpflichtung.