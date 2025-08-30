Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 83 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den MSC Preussen.

Biederitz/MTU. Heyrothsberge – Preussen: Nachdem die SV Union Heyrothsberge an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

In Minute 17 schoss Ihab El Zayat das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Raue den Ball ins Netz (20.).

Minute 20 SV Union Heyrothsberge auf Augenhöhe mit MSC Preussen – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen musste dreimal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach der Pause gelang es Raue, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (66.). In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Schulze (82. Hanke), Schlüter, Gropius, Schäfer, Marth, Taube (68. Schmidt), Kloska (90. Thorand), Fritz (88. Sensenschmidt), Raue (68. Vogel), Wöhler

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Al Mounif (70. Gjoci), Dervishaj, Haxhiu (63. Hussen Gahdo), Preuss, Jibril, Jahjah (46. Kompaniiets), Chebli (70. Rezai), Kulinich, Norenko, El Zayat

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83