Mitfavoritin Iga Swiatek rauscht bei den US Open ins Viertelfinale. Direkt nach dem Sieg schreibt sie eine Textnachricht - an ihren Coach.

New York - Mit einer Handy-Textnachricht direkt nach ihrem Sieg noch auf dem Tennisplatz hat Wimbledonsiegerin Iga Swiatek für einen kuriosen Moment bei den US Open gesorgt. Als sie im Siegerinterview nach dem glatten 6:3, 6:1 gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa über ihr Match sprechen sollte, tippte die frühere Nummer eins der Tennis-Welt noch auf ihrem Handy - und wurde dann erst einmal gefragt, ob sie erklären mag, an wen sie sich gewendet habe.

Sie habe ihrem Trainer geschrieben, erklärte die 24 Jahre alte Polin beim Grand-Slam-Turnier in New York lachend, nachdem sie ihr Handy hinten in den Rock gesteckt hatte. „Ich habe ihn gebeten, für zehn Minuten einen Trainingsplatz zu buchen, falls es möglich ist.“

Dass Tennisprofis nach einem Match noch trainieren, kommt vor. Alexander Zverev schiebt häufiger nach einem Spiel noch eine Einheit ein. Die Textnachricht in diesem Moment war dagegen ungewöhnlich.