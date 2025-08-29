Der TSV Niederndodeleben sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den BSV 79 Magdeburg.

Hohe Börde/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg. 105 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niederndodeleben.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski, K. Husnik (67. Mai), Nötzold (77. Jebsen), Dreiling (75. K. Husnik), Ahlemann, Schott, Frank (84. Schädel), Lüddeckens, Müller (46. Gottschalk), Ferl

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Hartwig, Horn, Glage, Gröschner, Krüger (74. Bansemer), Wolde, Ngou, Nsangou, Bansemer (75. Kasper), Klinzmann

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105