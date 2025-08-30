Mitte September geht es in Europas Königsklasse wieder los. Nun hat die UEFA den Spielplan veröffentlicht.

Zwei Tage nach der Auslosung steht der Spielplan für die Champions League fest.

Berlin - Borussia Dortmund eröffnet aus deutscher Sicht die kommende Saison in der Champions League. Zum Auftakt der Ligaphase mit 36 Mannschaften tritt der BVB am 16. September um 21.00 Uhr bei Juventus Turin an. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Europäische Fußball-Union UEFA zwei Tage nach der Auslosung am Donnerstag veröffentlichte.

Für den deutschen Meister FC Bayern München geht es am 17. September (21.00 Uhr) mit einem attraktiven Heimspiel los, dann ist Club-Weltmeister FC Chelsea zu Gast. Bayer Leverkusen beginnt am 18. September (18.45 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim FC Kopenhagen, anschließend (21.00 Uhr) erwartet Eintracht Frankfurt zum ersten Spiel Galatasaray Istanbul.

Endspiel in Budapest - Modus bleibt gleich

Die Ligaphase endet nach jeweils acht Begegnungen pro Team am 28. Januar kommenden Jahres, dann folgen die K.o.-Runden. Die besten acht Vereine qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Clubs auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in einer Zwischenrunde um das Weiterkommen. Für die Mannschaften auf den Rängen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet. Das Finale findet am 30. Mai in Budapest statt. Der Modus ist damit der gleiche wie bei der Premiere in der vergangenen Saison.