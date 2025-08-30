Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich die Turbine Halle II vor 58 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 58 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Dölau mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Diego Canabate Kasparek (Turbine Halle II) netzte 23 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

24. Minute: Turbine Halle II liegt mit 2:0 vorne

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Waldemar Ermolaev den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (24.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Turbine Halle II hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Everding (75. Kallen), Kochmann (70. Thermann), Kuske, Ermolaev, Braunschweig (85. Zahn), Heldt (65. Titonis), Schulze, Otremba, Kasparek (80. Krziwanie), Leinhoß

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Grimm, Richter (57. Burmeister), Dinter, Ranft, Troitzsch, Öder (80. Moradi), Kleinert, Aschenbach (46. Pfeifer), Wittmann

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58