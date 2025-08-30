Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich die Turbine Halle II vor 58 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 58 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Dölau mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

In Minute 23 schoss Diego Canabate Kasparek das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Minute 24: Turbine Halle II führt mit zwei Toren

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Waldemar Ermolaev den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (24.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Everding (75. Kallen), Kochmann (70. Thermann), Heldt (65. Titonis), Kasparek (80. Krziwanie), Schulze, Ermolaev, Otremba, Braunschweig (85. Zahn), Leinhoß, Kuske

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Grimm, Troitzsch, Ranft, Richter (57. Burmeister), Dinter, Wittmann, Öder (80. Moradi), Aschenbach (46. Pfeifer), Kleinert

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58