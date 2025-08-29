Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den BSV 79 Magdeburg heimste der TSV Niederndodeleben am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Hohe Börde/MTU. Auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben 105 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen dem TSV Niederndodeleben und dem BSV 79 Magdeburg verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski, Ferl, Schott, Frank (84. Schädel), K. Husnik (67. Mai), Dreiling (75. K. Husnik), Ahlemann, Lüddeckens, Nötzold (77. Jebsen), Müller (46. Gottschalk)

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Gröschner, Wolde, Glage, Nsangou, Horn, Bansemer (75. Kasper), Ngou, Krüger (74. Bansemer), Klinzmann, Hartwig

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105