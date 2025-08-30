Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 83 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den MSC Preussen freuen.

Biederitz/MTU. In einer unverhofften Wende hat die SV Union Heyrothsberge nach einem deutlichen Rückstand den MSC Preussen mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Ihab El Zayat traf für den MSC Preussen in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tom Raue den Ball ins Netz (20.).

SV Union Heyrothsberge und MSC Preussen – 1:1 in Minute 20

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen steckte dreimal Gelb ein. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Raue (Heyrothsberge) den Ball erneut über die Linie bringen (66.). Mit 3:1 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz. In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Raue (68. Vogel), Wöhler, Marth, Kloska (90. Thorand), Schlüter, Fritz (88. Sensenschmidt), Gropius, Schulze (82. Hanke), Schäfer, Taube (68. Schmidt)

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Kulinich, Haxhiu (63. Hussen Gahdo), El Zayat, Dervishaj, Preuss, Al Mounif (70. Gjoci), Norenko, Chebli (70. Rezai), Jahjah (46. Kompaniiets), Jibril

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83