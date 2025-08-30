Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber FC RSK Freyburg gegen den Sportring Mücheln ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln endet mit Remis 0:0

Freyburg/MTU. Im Jahnstadion Freyburg haben 253 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem FC RSK Freyburg und dem Sportring Mücheln verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Leon Gabriel Radtke (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt elf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

0:0 für FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln –

Der FC RSK Freyburg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – Sambu, S. Alalo, Pereira Nunes, Weise (58. Rosenberg), Schied, Großmann (80. Illig), Kaiser, Schulz, Töpe, Krumbholz

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Meyer (67. Adamski), Sommerwerk, Jaskula (62. Marggraf), Bagehorn (71. Sell), Grosser, Semmer, Hiersig (78. Kunze), Schubert (81. Scharf), Kuhnert

; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253