  Ergebnis 2. Spieltag: Kräftemessen zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln endet mit Remis 0:0

Ergebnis 2. Spieltag Kräftemessen zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln endet mit Remis 0:0

Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber FC RSK Freyburg gegen den Sportring Mücheln ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Aktualisiert: 02.09.2025, 02:51

Freyburg/MTU. Im Jahnstadion Freyburg haben 253 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem FC RSK Freyburg und dem Sportring Mücheln verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Leon Gabriel Radtke (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt elf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr
  • Austragungsort: Freyburg
  • Wettbewerb: Landesklasse 6
  • Spieltag: 2

Der FC RSK Freyburg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – Sambu, S. Alalo, Pereira Nunes, Weise (58. Rosenberg), Schied, Großmann (80. Illig), Kaiser, Schulz, Töpe, Krumbholz
Sportring Mücheln: Mund – Maak, Meyer (67. Adamski), Sommerwerk, Jaskula (62. Marggraf), Bagehorn (71. Sell), Grosser, Semmer, Hiersig (78. Kunze), Schubert (81. Scharf), Kuhnert
; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253