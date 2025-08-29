Der TSV Niederndodeleben errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den BSV 79 Magdeburg.

Hohe Börde/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg. 105 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niederndodeleben.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens, K. Husnik (67. Mai), Nötzold (77. Jebsen), Frank (84. Schädel), Ahlemann, Ferl, Müller (46. Gottschalk), Schott, Dreiling (75. K. Husnik), Biermanski

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Wolde, Nsangou, Hartwig, Bansemer (75. Kasper), Gröschner, Glage, Krüger (74. Bansemer), Klinzmann, Ngou, Horn

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105