Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber FC RSK Freyburg gegen den Sportring Mücheln ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln. 253 Zuschauer verfolgten das Spiel im Jahnstadion Freyburg. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Leon Gabriel Radtke (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt elf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

0:0 Ausgleich im Spiel FC RSK Freyburg gegen Sportring Mücheln –

Die Freyburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – Schulz, Großmann (80. Illig), Töpe, Schied, Weise (58. Rosenberg), S. Alalo, Sambu, Kaiser, Krumbholz, Pereira Nunes

Sportring Mücheln: Mund – Jaskula (62. Marggraf), Grosser, Sommerwerk, Maak, Bagehorn (71. Sell), Meyer (67. Adamski), Kuhnert, Schubert (81. Scharf), Hiersig (78. Kunze), Semmer

; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253